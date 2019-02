Prognoza pogody na środę. Deszcz, zachmurzenie, niekorzystny biomet

Środa w przeciwieństwie do słonecznego wtorku minie nam pod znakiem deszczu i porywistego wiatru. Maksymalnie termometry pokażą 9 stopni.

Jak wynika z prognoz synoptyków z biura Cumulus, w środę na terenie Polski zapowiada się zmienna aura. Pojawi się więcej chmur, od czasu do czasu popada słaby, przelotny deszcz, a w górach i na przedgórzu przelotny deszcz ze śniegiem i śnieg.

W ciągu dnia powieje porywisty wiatr, który będzie obniżał odczuwalną temperaturę. Chwilami będzie osiągał prędkość do 55 km/h. który obniżał będzie temperaturę odczuwalną.

W ciągu dnia termometry wskażą od (+5) - (+6) st. C na północnym – wschodzie do (+8) – (+9) st. C na zachodzie.