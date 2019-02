Szwajcaria. Lawina w Crans-Montana, śnieg porwał narciarzy

W Crans-Montana w Alpach Berneńskich lawina porwała narciarzy na stoku. Trwa akcja poszukiwawczo-ratunkowa w Szwajcarii.

Do zdarzenia doszło we wtorek wczesnym popołudniem w szwajcarskim kantonie Valais. Lawina zeszła na trasę narciarską. Śnieg porwał od 10 do 12 ludzi - podają szwajcarskie władze, które powołują się na lokalne władze.