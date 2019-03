Prognoza Pogody na dziś – wtorek 26 marca. Sprawdź, jaka będzie dziś pogoda w największych miastach w Polsce

Prognoza pogody na dziś (wtorek 26 marca) dla kilku największych miast w Polsce. Sprawdzamy, jakich warunków pogodowych mogą spodziewać się dziś mieszkańcy Warszawy, Krakowa, Wrocławia i Gdańska.

Prognoza pogody na dziś (wtorek 26 marca). Jaka będzie dziś pogoda w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu i Gdańsku? (Fotolia)

Prognoza pogody na dziś – 26 marca Warszawa

Pogoda w Warszawie przyniesie dziś niewielkie opady deszczu rano i wieczorem. Przejaśnień można spodziewać się w godzinach 10-13.

Na termometrach zobaczymy od 2 st. C o godzinie 7 do maksymalnie 7 st. C o godzinie 16. Temperatura odczuwalna rano wyniesie -6 st. C, a po południu wzrośnie do -1 st. C.

Barometry w Warszawie wskażą od 1007 hPa rano do 1002 hPa po południu. Spacerowiczom może dokuczać wiatr. Jego prędkość będzie dziś osiągać 18-21 km/h.

Prognoza pogody na dziś – 26 marca Kraków

Niewielkie opady deszczu w Krakowie wystąpią nad ranem oraz w godzinach 10-13. W pozostałej części dnia prognozowane jest całkowite zachmurzenie.

Temperatura o godzinie 7 rano wyniesie 3 st. C. W kolejnych godzinach nieznacznie się ociepli. W najcieplejszym momencie dnia (około godziny 16) odnotujemy 6 st. C. Temperatura odczuwalna rano wyniesie -3 st. C, a po południu spadnie do -5 st. C.

Ciśnienie w ciągu dnia będzie ulegało nieznacznym wahaniom. Rano na barometrach zobaczymy 992 hPa, po południu 994 hPa, a wieczorem 995 hPa. Prędkość wiatru przez większość dnia będzie wynosiła 18-20 km/h. Jedynie w godzinach 16-19 jego siła wzrośnie do 30 km/h.

Prognoza pogody na dziś – 26 marca Wrocław

Prognoza pogody dla Wrocławia przewiduje opady deszczu do godziny 10. Następnie zza chmur wyjrzy słońce. Przejaśnienia nie potrwają zbyt długo, ponieważ już około godziny 14 nastąpi całkowite zachmurzenie.

Termometry we Wrocławiu wskażą dziś od 2 st. C o godzinie 7 rano, do maksymalnie 8 st. C o godzinie 13. Nieco niższa będzie temperatura odczuwalna. Rano wyniesie -6 st. C, a po południu wzrośnie do -1 st. C.

Ciśnienie wyniesie dziś 1010 hPa. Prędkość wiatru z każdą godziną będzie rosła. Rano wyniesie 18 - 25 km/h, a po południu przekroczy 30 km/h.

Prognoza pogody na dziś – 26 marca Gdańsk

Prognoza pogody dla Gdańska związana jest z całkowitym zachmurzeniem. Synoptycy nie przewidują opadów deszczu.

Na termometrach w Gdańsku zobaczymy od 1 st. C o godzinie 7 rano do maksymalnie 4 st. C o godzinie 10. Po południu odnotujemy 1-3 st. C. Temperatura odczuwalna rano wyniesie -7 st. C. Po południu ochłodzi się do -10 st. C.