Prognoza Pogody na dziś – wtorek 2 kwietnia. Sprawdź, jaka będzie dziś pogoda w największych miastach w Polsce

Prognoza pogody na dziś (wtorek 2 kwietnia) dla kilku największych miast w Polsce. Sprawdzamy, jakich warunków pogodowych mogą spodziewać się mieszkańcy Warszawy, Krakowa, Wrocławia i Gdańska.

Prognoza pogody na dziś – 2 kwietnia Warszawa

Prognoza pogody na wtorek zapowiada bezchmurne niebo przez większość dnia. Niestety słoneczną aurę zepsują silne podmuchy wiatru.

Termometry w Warszawie wskażą dziś od 1 st. C o godzinie 8 rano. O godzinie 17 odnotujemy 11 st. C. Temperatura odczuwalna będzie dziś znacznie niższa. Rano wyniesie -3 st. C, a po południu wzrośnie do maksymalnie 4 st. C.

Ciśnienie rano wyniesie 1018 hPa, a po południu 1010 hPa. Prędkość wiatru utrzyma się w przedziale 20-25 km/h.

Prognoza pogody na dziś – 2 kwietnia Kraków

Prognoza pogody przewiduje słoneczną aurę dla Krakowa. Po południu towarzyszyć będzie jej wysoka temperatura.

Poranek zaskoczy mieszkańców Krakowa lekkim przymrozkiem. O godzinie 8 rano na termometrach zobaczymy -1 st. C, a temperatura odczuwalna osiągnie zaledwie -10 st. C. W kolejnych godzinach będzie się ocieplało. O godzinie 14 odnotujemy 12 st. C, a o 17 będzie to nawet 15 st. C. Wzrośnie również temperatura odczuwalna. Jej wartość w najcieplejszym momencie dnia osiągnie 10 st. C.

Ciśnienie z każdą godziną będzie nieco niższe. Rano barometry wskażą 998 hPa. Po południu będzie to 990 hPa. Prędkość wiatru powinna utrzymać się na poziomie 18 km/h.

Prognoza pogody na dziś – 2 kwietnia Wrocław

Prognoza pogody zapowiada pogodny dzień we Wrocławiu. W godzinach 14-17 można spodziewać się bezchmurnego nieba.

Ranek we Wrocławiu będzie chłodny. O godzinie 8 rano termometry wskażą 1 st. C. W kolejnych godzinach szybko się ociepli. O godzinie 11 odnotujemy 7 st. C, o 14 będzie to 13 st. C, a w najcieplejszym momencie dnia (około godziny 17) 15 st. C. Temperatura odczuwalna rano wyniesie -5 st. C. Po południu jej wartość osiągnie 9 st. C.

Ciśnienie spadnie z 1010 h Pa (godzina 8 rano) do 1001 hPa (godzina 17). Wiatr w ciągu dnia będzie przybierał na sile. Rano jego prędkość osiągnie 14 km/h, po południu 18 -25 km/h.

Prognoza pogody na dziś – 2 kwietnia Gdańsk

Prognoza pogody dla Gdańska zapowiada bezchmurne niebo przez cały dzień. Niestety silny wiatr będzie utrudniał wypoczynek na świeżym powietrzu.

Termometry w Gdańsku wskażą dziś od -1 st. C o godzinie 8 rano, do 10 st. C o godzinie 14. Temperatura odczuwalna będzie znacznie niższa. Rano wyniesie -5 st. C, a po południu wzrośnie do maksymalnie 0 st. C.