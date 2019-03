Prognoza Pogody na dziś – piątek 29 marca. Sprawdź, jaka będzie dziś pogoda w największych miastach w Polsce

Prognoza pogody na dziś (piątek 29 marca) dla kilku największych miast w Polsce. Sprawdzamy, jakich warunków pogodowych mogą spodziewać się mieszkańcy Warszawy, Krakowa, Wrocławia i Gdańska.

Prognoza pogody na dziś - piątek 29 marca. (Shutterstock.com)

Prognoza pogody na dziś – 29 marca Warszawa

Prognoza pogody w Warszawie związana będzie dziś z licznymi przejaśnieniami od godziny 10 do 16. W pozostałej części dnia występować będzie całkowite zachmurzenie.

Na termometrach o godzinie 7 rano zobaczymy 5 st. C. Około godziny 13 odnotujemy 12 st. C. Będzie to najcieplejszy moment dnia. Temperatura odczuwalna rano wyniesie 4 st. C, a po południu wzrośnie do 6 st. C.

Ciśnienie utrzyma się dziś na poziomie 1022 hPa. Prędkość wiatru przez większość dnia będzie wynosiła 18 km/h.

Prognoza pogody na dziś – 29 marca Kraków

Prognoza pogody dla Krakowa przewiduje wiele chwil ze słońcem. Przejaśnień można spodziewać się od godziny 10 do późnego popołudnia.

Słupki rtęci o godzinie 7 rano zatrzymają się na wysokości 6 st. C, a w kolejnych godzinach wzrosną do 9 i 12 st. C. Temperatura odczuwalna rano wyniesie 6 st. C. Po południu będzie to 9 st. C.

Ciśnienie w ciągu dnia nieznacznie spadnie z 1008 do 1005 hPa. Prędkość wiatru utrzyma się na poziomie 7-11 km/h.

Prognoza pogody na dziś – 29 marca Wrocław

Prognoza pogody we Wrocławiu przyniesie poranne zachmurzenie. Od godziny 13 będzie się przejaśniać.

Temperatura o godzinie 7 rano wyniesie 6 st. C. O godzinie 16 wartość ta wzrośnie do 11 st. C. Temperatura odczuwalna rano wyniesie 9 st. C, a w dalszej części dnia spadnie do ok. 7-8 st. C.

Ciśnienie wyniesie dziś ok. 1022 hPa. Prędkość wiatru nie powinna przekroczyć 11 km/h.

Prognoza pogody na dziś – 29 marca Gdańsk

Prognoza pogody w Gdańsku będzie związana z całkowitym zachmurzeniem przez większość dnia. Niewielkich przejaśnień można spodziewać się od rana do godziny 13.

Termometry w Gdańsku wskażą dziś od 6 st. C o godzinie 7 rano, do maksymalnie 12 st. C o godzinie 13. Temperatura odczuwalna rano wyniesie 1 st. C, a po południu wzrośnie do 5 st. C.