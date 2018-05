Prognoza pogody na dziś - 30 maja. Do Polski wrócą burze

To będzie kolejny upalny dzień z wysokimi temperaturami i słońcem. Jednak mieszkańcy południowych miejscowości będą musieli liczyć się z lokalnym burzami, które mogą okazać gwałtowne. Porywisty wiatr może osiągnąć prędkość nawet do 75 km/h.

Będzie bardzo ciepło, wręcz upalnie.W ciągu dnia termometry na przeważającym obszarze kraju wskażą od (+27) do (+30) st. C. Chłodniej będzie na przedgórzu, tam (+23) – (+25) st. C, a na Podhalu do 22 kreski.