Prognoza pogody na dziś – 24 maja. Będzie słonecznie i bez opadów

Czwartek 24 maja zapowiada się słonecznie. Mimo że nad Polskę będzie napływać nieco chłodniejsze powietrze, termometry pokażą co najmniej 20 st. C.



Jedynie gorszej pogody należy spodziewać się w pasie pogórza od Tatr do Bieszczad. Po południu na pogodnym i słonecznym niebie zaczną pojawiać się pojedyncze, wypiętrzone chmury kłębiaste, które przyniosą z sobą opady przelotne deszczu oraz pojedyncze burze. Tam też mogą pojawić się burze, którym będzie towarzyszyć porywisty wiatr do 70 – 80 km/h i krótkotrwałe, ulewne deszcze, a nawet grad.

W ciągu dnia termometry na przeważającym obszarze kraju wskażą od 21 st. C. do 23 st. C. Z prognozy pogody wynika, że cieplej będzie na zachodzie i na południu, bo 24 - 25 st. C.