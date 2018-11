Prognoza pogody na dziś - 23 listopada. Chłodno, pochmurno i lokalnie deszczowo

Piątek upłynie pod znakiem niskich temperatur i jesiennej szarugi. W całej Polsce będzie pochmurno, a miejscami spadnie deszcz.

Najcieplej będzie na południu Polski. We Wrocławiu słupki rtęci pokażą 6 kresek, natomiast w Katowicach, Krakowie i Zielonej Górze 5 st. C. Najniższa temperatura wystąpi natomiast na północnym wschodzie - 0 st. C będzie w Suwałkach, a 1 st. C w Białymstoku.