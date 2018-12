Prognoza pogody na dziś - 18 grudnia. Zimno i pochmurno

Zima na dobre zagościła w Polsce. Po mroźnej nocy czeka nas chłodny i pochmurny dzień. Temperatury w całym kraju będą oscylować wokół zera stopni, a gdzieniegdzie spadnie śnieg.

Nocą słupki rtęci pokażą nawet 9 kresek poniżej zera. W dzień będzie nieco cieplej - od 3 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej do -3 st. C na Suwalszczyźnie i -2 st. C na Podlasiu.