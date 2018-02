Prognoza pogody na 3 dni. Znów będzie słonecznie

Dobra wiadomość dla wszystkich spragnionych słonecznego światła. Po pochmurnej niedzieli czeka nas pogodny początek tygodnia. Parasole możemy zostawić w domu, ale o szalikach i rękawiczkach, zwłaszcza na wschodzie kraju, lepiej nie zapominajmy.

W ciągu dnia termometry wskażą maksymalnie od minus 1 do plus 1 st. C. na wschodzie do od plus 3 do plus 4 stopni C. na zachodzie Polski.