Prognoza pogody na 3 dni: mnóstwo słońca; bardzo ciepłe dni, ale chłodne noce

Tylko słońce

W poniedziałek, we wtorek i w środę, w związku z tym, że nasz kraj znajdzie się bardzo blisko rozległych układów wysokiego ciśnienia, w całej Polsce pogoda będzie taka sama. Przez całą dobę przeważać ma bezchmurne niebo albo małe zachmurzenie i nie ma mowy o żadnych opadach. Jedynym urozmaiceniem może być wiatr, który w poniedziałek miejscami powieje nieco mocniej, zwłaszcza na Przedgórzu Sudeckim, w porywach do 55 km/h.

Pogoda przyniesie duże wahania temperatury

We wtorek jeszcze cieplej. Poza pasem nadmorskim, gdzie wiatr zacznie wiać od strony zimnego Bałtyku i słupki rtęci zatrzymają się na 10-13 stopniach, na termometrach zobaczymy od 15-17 stopni u podnóża gór do 21-22 stopni na południowym-zachodzie.

Podczas gdy za dnia poczujemy prawdziwą wiosnę, o porankach zmarzniemy. Zarówno we wtorek, jak i w środę nad ranem, temperatura obniży się do ok. 3-6 stopni. Jeszcze chłodniej będzie na Pojezierzu Pomorskim oraz w pasie od Podlasia po Górny Śląsk, Małopolskę i Podkarpacie – od -1 do 2 stopni, a przy gruncie do -4/-2 stopni.