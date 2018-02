Prognoza pogody na 3 dni. Będzie mroźno

W najbliższych dniach temperatura na wschodzie kraju może sięgnąć (-9) st. C. Na przeważającym obszarze kraju będzie pogodne i słonecznie, ale w niektórych miejscach poprószy śnieg.

Poprószy śnieg (iStock.com)

W czwartek pogodnie i dość słonecznie będzie w pasie od południowo-zachodniej przez środkową po północno- wschodnią Polskę. Na pozostałym obszarze kraju dominować będą chmury, z których miejscami poprószy słaby śnieg. W ciągu dnia termometry wskażą od (-3) - (-1) st. C na wschodzie do (+1) - (+2) st. C na zachodzie kraju. Mroźno będzie ma Warmii, Mazurach, Suwalszczyźnie i na Podhalu: od (-4) do (-7) st. C.

Równie słonecznie będzie w piątek. Jedynie na południowym-wschodzie oraz na krańcach północnych Polski będzie się chmurzyć i poprószy słaby śnieg. W ciągu dnia termometry wskażą od (-5) - (-3) st. C na północnym-wschodzie do (+1) st. C na zachodzie Polski.

W sobotę chmury będą dominować jedynie na północy i wschodzie Polskim, gdzie popada przelotny śnieg. Temperatura wyniesie od (-9) - (-5) st. C na wschodzie do (-1) st. C na zachodzie Polski.