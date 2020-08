Prognoza długoterminowa na wrzesień. Czy początek jesieni będzie jeszcze gorący?

Prognoza długoterminowa. Początek września nie rozczaruje

We wrześniu czeka nas jeszcze wiele pogodnych i bardzo ciepłych dni, z temperaturą maksymalną nawet 24-28 st. C. Zapewne zdarzą się dni ze słabszą pogodą, jednak, se o tej porze roku są one nieuniknione, to jednak nie będzie ich dużo.