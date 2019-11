Prof. Staniszkis: Donald Tusk jest chwiejny. Nie ma silnej osobowości

Donald Tusk ogłosił, że rezygnuje z udziału w wyborach prezydenckich. - Jestem zadowolona - podkreśla w rozmowie z Wirtualną Polską prof. Jadwiga Staniszkis. Podkreśliła, że szef Rady Europejskiej bał się, iż w kampanii mógłby zostać "zdyskredytowany rzeczowymi argumentami".

- Jestem zadowolona, bo uważam, że on jako polityk nie do końca się sprawdza. Jest chwiejny. Nie ma silnej osobowości. Ale sądzę, że ta decyzja wynika z jego obawy. Mogły być podjęte ataki, które by go zdyskwalifikowały - komentuje w rozmowie z Wirtualną Polską prof. Jadwiga Staniszkis.