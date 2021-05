Prof. Maksymowicz odchodzi z Porozumienia. Jarosław Gowin: żałuję

Dodał, że założenia Polskiego Ładu dotyczące służby zdrowia, które niedawno zaprezentowało kierownictwo Zjednoczonej Prawicy, prowadzą do dalszej biurokratyzacji i "powrotu do czysto PRL-owskiego centralizmu". Ogłosił, że zdecydował się na dołączenie do koła Polska 2050 Szymona Hołowni.