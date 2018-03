Próbował podbiec do Angeli Merkel. Krzyczał "Allahu akbar!"

Niemiecka policja udaremniła atak na kanclerz Angelę Merkel. Tożsamość napastnika i jego motywy są na razie nieznane.

Dziś przed południem, gdy Angela Merkel po głosowaniu w Bundestagu udawała się do pałacu prezydenckiego, z tłumu gapiów wyskoczył mężczyzna i próbował podbiec do kanclerz, która wsiadała do auta. Reakcja służb była natychmiastowa. Przewrócili mężczyznę i przycisnęli go do chodnika.