Problemy w punktach szczepień. "Szczepionki nie zawsze dojeżdżają na czas"

- Mamy z jednej strony obiektywne problemy, czyli zmniejszone dostawy szczepionek od producentów. Z drugiej - chaos w zarządzaniu informacją o tym, kiedy dana szczepionka dotrze do punktu szczepień. My dostajemy tę wiadomość zbyt późno i nie zawsze jest ona wiarygodna - mówi dr Tomasz Zieliński, lekarz rodzinny z Lublina, wiceprezes Porozumienia Zielonogórskiego.

Szczepienia przeciwko COVID-19. "Dostawa nie dotrze"

- W piątek po godzinie 14 otrzymałem smsa potwierdzającego - szczepionka dotrze w poniedziałek. W związku z tym potwierdziliśmy pacjentom, że mogą na umówione w poniedziałek wizyty przyjść - mówi w rozmowie z Interią Zieliński. I dodaje: - Po czym w sobotę rano przychodzi kolejny sms, że szczepionki jednak w poniedziałek nie będzie, będzie we wtorek. W sobotę nie pracujemy, więc nie mam nawet dostępu do danych tych pacjentów. Dopiero w poniedziałek pielęgniarki obdzwoniły ich przekładając termin na wtorek.

Takie sytuacje - jak informują lekarze - sprawiają, że część pacjentów nie pojawia się na szczepieniu, bo często nie pasuje im na szybko ustalony kolejny termin wizyty w przychodni poz. - To są starsi ludzie, seniorzy, dla których w ogóle wybranie się do przychodni jest dużym przedsięwzięciem. Często potrzebują pomocy bliskich - ich dzieci biorą wolne w pracy, by zawieźć ich na te szczepienie - tłumaczy Zieliński.