Problemy w Porozumieniu. Adam Bielan idzie do sądu. Padła data

Porozumienie z problemem. Adam Bielan idzie do sądu. Padła data

Teraz spór w Porozumieniu przeniesie się do sądu, o czym od kilku dni mówią wykluczeni politycy Porozumienia z Adamem Bielanem na czele. Europoseł oświadczył, że zgodnie z przepisami w ciągu 14 dni od momentu zmiany we władzach partii - te jak mówił nastąpiły 4 lutego - należy poinformować o nich sąd rejestrowy.

Adam Bielan poinformował też, że 15 lutego zwrócił się do Jarosława Gowina z prośbą o przekazanie kluczy do lokalu, w którym mieści się siedziba Porozumienia, a także o przekazanie dokumentów, w tym sprawozdań finansowych.

- Oprócz sporu kompetencyjnego mamy też bardzo poważne kłopoty natury finansowej. PKW odrzuciła nam sprawozdanie za 2018 r. Nie przyjęła do dzisiaj sprawozdania za 2019 r. Ponadto od wielu lat prezes nie przedstawiał zarządowi krajowemu do zatwierdzenia sprawozdań finansowych, a zobowiązuje go do tego statut. Chcemy zorientować się, na czym stoimy - tłumaczył.