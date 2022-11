Problemy Kaczyńskiego. "Nie mamy już siły tego znosić"

"Jest nam przykro to pisać, ponieważ bardzo pana szanujemy, ale nie mamy już siły tego znosić" - napisali w liście do Jarosława Kaczyńskiego pracownicy spółki Srebrna. Do jego treści dotarli dziennikarze portalu gazeta.pl. Ich reakcja to akt desperacji. Spółka od lat stanowi finansowe zaplecze Prawa i Sprawiedliwości. To ona miała budować w stolicy tzw. "dwie wieże".