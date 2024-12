Problem z numerem 112. Ogólnopolska awaria

Z informacji rmf24.pl wynika, że system okresowo, przez kilka minut nie przyjmuje połączeń przychodzących . Powoduje to znaczne wydłużenie procesu przyjmowania zgłoszeń - dzwoniący czekają nawet kilka minut na zgłoszenie się operatora.

To jednak nie wszystko. Operatorzy Centów Powiadamiania Ratunkowego, którzy przyjmują zgłoszenia, mają być notorycznie wylogowywani z systemu . To bardzo utrudnia im pracę. Nie są w stanie zlokalizować dzwoniącej osoby, nie widzą systemowych map.

Serwis rmf24.pl informuje, że operatorzy zmuszeni są do korzystania z prywatnych telefonów komórkowych, by kontaktować się lokalnymi służbami ratunkowymi i ustalać do jakiego rejonu należy adres, z którego otrzymali zgłoszenie i gdzie je dalej przekazać.