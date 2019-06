Prezydent Tunezji w szpitalu. Jego stan jest krytyczny

Bedżi Kaid Essebsi trafił do szpitala, jest w stanie krytycznym. To pierwszy demokratycznie wybrany prezydent Tunezji.



92-letni polityk trafił do szpitala wojskowego w Tunisie. Powodem miał być "poważny kryzys zdrowotny". Niektóre media podawały, że Bedżi Kaid Essebsi nie żyje, co zostało zdementowane przez prezydenckiego doradcę.

To jednak nie wszystko. W Tunisie doszło do dwóch ataków bombowych wymierzonych w policjantów. W stolicy Tunezji zginął jeden funkcjonariusz, a co najmniej 8 osób zostało rannych. Ładunki detonowali samobójcy.