Prezydent Poznania dostał list z pogróżkami. "Co wybierasz? Życie czy śmierć?"

"Masz 7 dni na ogłoszenie swojej dymisji. W przeciwnym razie ostatni raz widzisz rodzinę, a to zdjęcie będzie ostatnią rzeczą, jaką zobaczysz" - tak brzmi treść listu, jaki dostał we wtorek Jacek Jaśkowiak. Prezydent Poznania oskarża PiS.

Jacek Jaśkowiak to kolejny prezydent miasta który dostał list z pogróżkami. Wcześniej o szokujących przesyłkach poinformowali Lech Wałęsa , prezydenta Rzeszowa Tadeusz Ferenc, prezydent Krakowa Jacek Majchrowski i Hanna Zdanowska, prezydent Łodzi.

Dalej autor napisał: "Masz 7 dni na ogłoszenie swojej dymisji. W przeciwnym razie ostatni raz widzisz rodzinę, a to zdjęcie będzie ostatnią rzeczą, jaką zobaczysz. Co wybierasz? Życie czy śmierć?".

Dodatkowo do przesyłki dołączony był nabój.

Zatrzymanie 28-latka

Jak informuje na swojej stronie policja, ustalono, że podejrzany mieszkaniec Krakowa przebywa w Warszawie. We wtorek stołeczni policjanci zatrzymali 28-latka. Mężczyzna został przewieziony do Krakowa i osadzony w policyjnym areszcie.

Wstępne badania kryminalistyczne potwierdziły także fakt, że to on wysyłał listy z pogróżkami. Zebrane dowody wskazują, że zatrzymany prawdopodobnie podejmowałby dalsze kroki w stosunku do włodarzy miast.