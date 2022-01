Prezydent Kazachstanu: zadanie sił pokojowych ODKB wykonane

Tokajew poinformował, że siły te powinny całkowicie opuścić Kazachstan w ciągu 10 dni. - Główne zadanie sił pokojowych ODKB zostało wykonane - poinformował we wtorek rano parlamentarzystów prezydent Kazachstanu Kasym-Żomart Tokajew. Ocenił on, że we wszystkich regionach kraju udało się ustabilizować sytuację.