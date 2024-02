Prezydent elekt z Finlandii uderzył w Rosję. Jest reakcja z Moskwy

Monachijska Konferencja Bezpieczeństwa była pierwszym publicznym wystąpieniem Stubba od czasu wygrania wyborów prezydenckich. Fin podkreślił, że Moskwa musi zostać pociągnięta do odpowiedzialności za inwazję na Ukrainę, a także śmierć lidera rosyjskiej opozycji Aleksieja Nawalnego - podało YLE. Przyznał jednak, że będzie to niezwykle trudne do osiągnięcia.