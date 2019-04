Prezydent Chełma domaga się przeprosin od ZNP. "Skandaliczna i kłamliwa wypowiedź"

Strajk nauczycieli 2019. Prezydent Chełma żąda przeprosin od wiceprezesa ZNP. Chodzi o sugestię, że samorząd miał wypłacać wynagrodzenia wolontariuszom, którzy przeprowadzali egzaminy gimnazjalne.

Chodzi o słowa wiceprezesa ZNP, który stwierdził, w egzaminach mogą brać udział tylko nauczyciele. Według niego w trakcie strajku biorą w nich udział "osoby z zewnątrz, które nie są nauczycielami. Są to katecheci, są księżą, są to siostry zakonne, są to strażacy, jest to służba więzienna".