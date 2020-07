Prezydent Andrzej Duda podpisze projekt zmiany Konstytucji

Prezydent Andrzej Duda chce, by w Konstytucji był zapis o tym, że wykluczona jest adopcja dziecka przez osobę pozostającą w związku jednopłciowym. Podpisze projekt i skieruje go do Sejmu.

