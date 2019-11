WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Polska Świat

Świat Społeczeństwo

Społeczeństwo Polityka

Polityka Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo Edukacja

Edukacja Tylko w WP

Tylko w WP Innowacje

Innowacje #DzieńdobryWP

#DzieńdobryWP Wideo

Wideo Najnowsze Polska Świat Społeczeństwo Polityka Bezpieczeństwo Edukacja Tylko w WP Innowacje #DzieńdobryWP Wideo Najnowsze Artykuł sponsorowany prezent dla kierowcy 42 min. temu Prezenty dla kierowcy – przegląd najciekawszych gadżetów do samochodu Podczas jazdy samochodem ważna jest nie tylko szybkość, ale także komfort. O wygodę podczas podróżowania dbają producenci, ale wiele elementów wyposażenia można dokupić także samodzielnie. Uchwyt do telefonu, podgrzewany kubek termiczny i wiele innych gadżetów to doskonały pomysł na prezent dla kierowcy, który go ucieszy, a przede wszystkim znajdzie praktyczne zastosowanie w samochodzie. Przygotowaliśmy dla Was przegląd interesujących i przydatnych gadżetów. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie (Materiały prasowe) Uchwyt do telefonu Ze smartfonami coraz więcej osób nie rozstaje się nawet na krok, ale w samochodzie telefon służy nie tylko do odbierania połączeń, ale przede wszystkim do korzystania z nawigacji drogowej. Dobry uchwyt do telefonu powinien być przede wszystkim stabilny, ale też umożliwiać swobodne ustawienie ekranu telefonu w zależności od potrzeb kierowcy. Uchwyt telefonu ze specjalną przyssawką najczęściej mocowany jest na przedniej szybie. To wygodny sposób, który pozwala jednocześnie spoglądać na nawigację i obserwować drogę. Uchwyt do telefonu może być montowany również na kratce klimatyzacji. Aby na niego spojrzeć, kierowca co prawda musi oderwać wzrok od jezdni, ale za to nie traci pełnego pola widzenia przez przednią szybę. Zwolennikom pomysłowych i minimalistycznych rozwiązań z pewnością spodoba się okrągły, magnetyczny uchwyt do telefonu, który wystarczy przytwierdzić do deski rozdzielczej. Każdy z wymienionych rodzajów ma swoje wady i zalety, a przy ich wyborze najlepiej kierować się preferencjami i przyzwyczajeniami kierowcy. Kupując uchwyt do telefonu, warto również zwrócić uwagę na jego wymiary – mniejsze modele są wygodniejsze w użytkowaniu. Dla wielu osób istotny jest także design, który zwykle jest dosyć klasyczny, ale w sprzedaży można znaleźć również humorystyczny i oryginalny uchwyt na telefon, który z pewnością przypadnie do gustu niejednej kobiecie. Podgrzewany kubek termiczny Nie tylko uchwyt na telefon przyda się w wyposażeniu samochodu, ale także składany uchwyt na kubek. W swoich prezentowych planach można też pójść o krok dalej, kupując specjalny kubek termiczny dla kierowcy. Elektryczny kubek termiczny nie tylko zatrzymuje ciepło gorącego napoju na dłużej, ale także umożliwia jego podgrzanie w dowolnym momencie. Do jego podłączenia wystarczy gniazdo zapalniczki samochodowej 12V. To idealny upominek nie tylko dla zawodowego kierowcy, ale każdego, kto zimą wybiera się w dłuższe podróże służbowe czy weekendowe wyjazdy. Zamiast kupować gorące napoje na stacji benzynowej, można zabrać swoją ulubioną kawę czy herbatę z domu. Elektryczny kubek termiczny wykonany ze stali nierdzewnej będzie wytrzymały i trwały. Co więcej, stal nierdzewna nie pochłania smaków i zapachów, dzięki czemu może być wykorzystywana do różnych napojów. Kubek termiczny dla kierowcy powinien być także w 100% szczelny oraz posiadać wygodny, ergonomiczny uchwyt. Kamerka samochodowa Podczas jazdy samochodem ogromnie ważne jest bezpieczeństwo. Jednak niemal każdy kierowca zaliczył w swoim życiu stłuczkę lub inną kolizję. Naprawa samochodu bywa bardzo kosztowna, a w uzyskaniu pieniędzy od ubezpieczyciela ogromnie ważne są dowody. Nagranie z kamerki internetowej to bezstronny świadek wszelkich zdarzeń na drodze, który pozwoli Ci udokumentować przebieg każdego zdarzenia. Aby zapewnić odpowiednią jakość nagrania, wideorejestrator powinien mieć odpowiednią rozdzielczość – najlepiej nie mniejszą niż full HD. Istotna jest także wielkość matrycy, ponieważ nagrania często mają miejsce w godzinach wieczornych, a także w niezbyt sprzyjających warunkach. Ważnym parametrem jest także pamięć urządzenia, umożliwiająca nagrywanie materiału przez dłuższy czas. Alkomat elektrochemiczny Samochodu nigdy nie wolno prowadzić pod wpływem alkoholu. Ale nie zawsze można być pewnym swojej trzeźwości, szczególnie jeśli następnego dnia po spożyciu wysokoprocentowych alkoholi trzeba wsiąść za kółko. Można dobrowolnie poddać się kontroli w komisariacie policji, ale o wiele wygodniej jest skorzystać z własnego alkomatu. Dla kierowcy najbardziej istotna jest precyzja dokonywanych pomiarów. Dokładność pomiarów wykonywanych przez urządzenie powinna być opisana przez producenta. Warto również pamiętać, że dla kierowcy najlepszym rodzajem sensorów odpowiedzialnych za jakość pomiarów alkomatem są sensory elektrochemiczne. Dobrym pomysłem będzie też zakup urządzenia z wymiennymi ustnikami, szczególnie jeśli będzie z niego korzystać więcej niż jedna osoba. Modele posiadające wbudowany wyświetlacz są łatwiejsze i bardziej przyjazne w obsłudze. Gadżety samochodowe przydają się wielu sytuacjach i sprawią zapalonemu kierowcy mnóstwo radości. Uchwyt do telefonu, podgrzewany kubek termiczny, alkomat czy wideorejestrator to świetne pomysły na prezent dla kierowcy na święta i wiele innych okazji. Polub WP Wiadomości 0 komentarze Głosuj Głosuj 0 Ważne 0 Smutne 0 Ciekawe 0 Irytujące