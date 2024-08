Premier zaskoczył deklaracją o igrzyskach. Nagle wszystko się zmieniło

- Polska formalnie podejmie starania o organizację igrzysk olimpijskich. Życie pokaże, czy to będzie realny cel, ale potraktujemy to poważnie - zapowiedział w samym środku długiego weekendu Donald Tusk. Jak stwierdził, "Polska, kiedy się uprze, to potrafi osiągnąć wielkie rzeczy". - Realna perspektywa to 2040 lub 2044 rok - przyznał.