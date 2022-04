Premier o gazie: Działanie Putina nie wpłynie na gospodarstwa domowe

Premier: "Niemcy się tego wstydzą"

- Musimy robić wszystko nie tylko, by polskie gospodarstwa domowe nie ucierpiały, ale także by polska gospodarka na tym nie ucierpiała. Ze wstydem ta część sali powinna wspominać słowa, które padły z ust prominentnych polityków, że Nord Stream 2 to projekt biznesowy - mówił Mateusz Morawiecki zwracając się do opozycji.