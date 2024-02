Premier Norwegii o Polsce. Wspomina zapomniany fakt z życia Tuska

"Chodzi również o to, aby przyczynić się do budowy silnego i odpornego społeczeństwa, które będzie w stanie przeciwstawić się tendencjom populistycznym i niedemokratycznym. Po czwarte, relacja pomiędzy dwoma krajami to zawsze relacja międzyludzka: pomiędzy kolegami i koleżankami z pracy, studentami, turystami i w związkach partnerskich. Nasi przyjaciele z Polski stanowią w Norwegii największą grupę imigrancką, obejmującą sporo ponad 100 tys. mieszkańców" - zauważył Store.