Premier Morawiecki mówił o "żydowskich sprawcach". Co na to Polacy? Dwa sondaże, dwa wnioski

Większość Polaków jest zgodna - premier Mateusz Morawiecki w Monachium powiedział za dużo. To jednak wnioski z jednego sondażu. Inny pokazuje zupełnie co innego.

Przypomnijmy, że słowa szefa polskiego rządu padły w Monachium. Były odpowiedzią na pytania dziennikarza "New York Timesa".

- Po wojnie moja matka przyrzekła, że nigdy więcej nie będzie mówić po polsku, że nie powie nawet jednego słowa w tym języku. Jeśli dobrze rozumiem, po uchwaleniu tej ustawy (nowelizacji ustawy o IPN - red.) byłbym uznany za przestępcę w pańskim kraju ze względu na to, co mówię? Jaki jest cel, jaki jest przekaz, który chce pan przekazać całemu światu? Bo reakcja jest zupełnie odwrotna i przez to jeszcze większa uwaga jest poświęcona tym straszliwym zbrodniom - powiedział dziennikarz.