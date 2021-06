Premier Mateusz Morawiecki podsumował spotkanie Rady Europejskiej

Premier relacjonował, że temat poruszał zarówno podczas obrad RE, jak i na spotkaniu z sekretarzem Gutierezzem i podkreślał, że trzeba natychmiast powstrzymać działania hakerów mające genezę w Federacji Rosyjskiej. - To ataki, które mają doprowadzić do destabilizacji, do dezinformacji i do osłabienia całej Unii Europejskiej. To jest jasne dla wszystkich krajów UE i ten zapis nie budził kontrowersji - powiedział.