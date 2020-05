Premier Mateusz Morawiecki na Górze św. Anny. Zapowiedział zniesienie obowiązku noszenia maseczek

- Zachęcam wszystkich do powrotu do restauracji i do polskich hoteli - stwierdził Mateusz Morawiecki podczas wizyty gospodarczej na Dolnym Śląsku. Premier złożył też wieniec pod Pomnikiem Czynu Powstańczego na Górze św. Anny.

Premier Mateusz Morawiecki odwiedził Dolny Śląsk. (PAP)