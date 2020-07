Premier Mateusz Morawiecki moralizuje młodzież w mediach społecznościowych

Mateusz Morawiecki skłania młodzież do refleksji

Premier zdecydował, że nie może przejść obojętnie wobec tej słownej agresji i postanowił udzielić chłopakowi lekcji. "Drogi młody człowieku - zanim napiszesz coś takiego, zastanów się dwa razy, co by powiedziała Twoja mama, gdyby to zobaczyła. I policjant, który na pewno Ci kiedyś pomoże, gdy będziesz tego potrzebował" - odpisał Morawiecki na komentarz.