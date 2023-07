Premier Irlandii: Po śmierci Putina nie złożymy Rosji kondolencji

Irlandzki taoiseach był pytany przez dziennikarzy, czy możliwa byłaby współcześnie taka sytuacja w Irlandii, do jakiej doszło po śmierci Hitlera. - Nie sądzę, aby w przypadku śmierci Putina ktokolwiek w imieniu rządu mógł złożyć kondolencje Moskwie - powiedział Varadkar. - To dobre pytanie, nie pomyślałem o tym wcześniej - dodał i zaznaczył, że nie wyobraża sobie, by irlandzka reprezentacja rządowa zjawiła się na pogrzebie agresora.