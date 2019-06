Prawie tona ryb na ulicy. Mieszkańcy nie mogli znieść smrodu

Do nietypowego zdarzenia doszło w Płotach (woj. zachodniopomorskie). Przewożąca ryby ciężarówka najprawdopodobniej gwałtownie zahamowała. Wtedy na jezdnię wypadła niemal tona szprotek.

Mieszkańcy skarżyli się, że smród był nie do zniesienia. - Czujecie, jak to cuchnie? - pytali lokalni dziennikrze. Smród unosił się w powietrzu aż do późnego wieczora, choć do wypadku doszło w sobotę po południu.