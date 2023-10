Prawie pół tysiąca osób na Dniu Dostawców organizowanym przez PGE i Ørsted

Baltica 2 jest jednym z dwóch etapów Morskiej Farmy Wiatrowej Baltica, której budowę przygotowują wspólnie Grupa PGE i Ørsted. Etap Baltica 2 o mocy zainstalowanej 1,5 GW zaplanowany jest do oddania do użytku w 2027 roku. Produkcja energii elektrycznej z drugiego z etapów – Baltica 3 o mocy 1 GW – rozpocznie się do 2029 roku. Łączna moc 2,5 GW pozwoli na wyprodukowanie energii zdolnej zasilić ok. 4 mln domów.