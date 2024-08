Prawdopodobnie dwa wybuchy. W sieci pojawiło się nagranie z Poznania

Redakcja TVN24 dotarła do nagrania z kamery monitoringu restauracji, która jest naprzeciwko kamienicy, w której doszło do pożaru. Na nagraniu słychać i widać, że w kamienicy doszło najwyraźniej do dwóch eksplozji. Druga była poważniejsza. Na nagraniu słychać w tle także alarm, który włączył się w wyniku wybuchu.