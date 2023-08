Praktyczna funkcja piekarnika. Mało kto o niej wie

Wystarczy jedno ściśnięcie

Gdy wszystko zostanie przygotowane, można przejść do działania. W tym celu trzeba maksymalnie uchylić drzwiczki, by znajdowały się one w pozycji równoległej do podłogi. Następnie przechodzimy do zawiasów. Są dwa: z lewej i z prawej strony. Potem już tylko wystarczy je ścisnąć i pociągnąć do góry - wówczas się odbezpieczą. Jeśli czynność ta sprawia problemy, można poluzować zawiasy pojedynczo. Gdy oba będą już odbezpieczone, lekko podnosimy drzwiczki, a następnie ciągniemy je do siebie. Mogą stawiać opór, wtedy dobrze poprosić o pomoc drugą osobę.