Prąd jak powietrze, czyli fotowoltaika z bilansowaniem 1:1

Nie odbywa się to jednak bezpłatnie. Operatorzy energetyczni za każdą 1 kilowatogodzinę energii wprowadzonej do sieci oddają 0,8 kWh (w przypadku instalacji o mocy do 10 kWp) lub 0,7 kWh dla większych instalacji. Koszt takiego magazynowania sięga zatem od 20 do 30 proc. wielkości zgromadzonych nadwyżek energii. Innowacyjną zmianą w usłudze dystrybucyjnej Columbusa jest całkowity brak opłat za magazynowanie energii. Bilansowanie w ramach "Prąd jak powietrze" odbywa się w systemie 1:1. Oznacza to, że wszystkie nadmiarowe kilowatogodziny wprowadzone do sieci mogą zostać odebrane bez żadnych ukrytych kosztów. Dodatkowo, nie ma ograniczeń czasowych. Klienci mogą odebrać swoje nadwyżki przez cały okres trwania umowy z Columbus.