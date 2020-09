Pracownik wpadł do maszyny z kebabem. Prokuratura pozywa jego szefa

W lutym w jednej z firm w Wolsztynie (woj. wielkopolskie) miał miejsce makabryczny wypadek, w którym poszkodowany został obywatel Gruzji. 21-latek wpadł do maszyny do mięsa i niemal stracił nogę. Prokuratura chcę, by odpowiedzialność w tej sprawie poniósł właściciel firmy.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Klinika Charite w Berlinie, w której przebywa poszkodowany Gruzin (PAP)