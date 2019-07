Pracownicy z Ukrainy w Polsce – jak polskie firmy zachęcają Ukraińców do pracy

Szacuje się, że w Polsce pracuje obecnie około 800 tysięcy osób z Ukrainy. Są oni bardzo cenieni przez pracodawców z różnych powodów. Nic więc dziwnego, że wiele przedsiębiorstw regularnie szuka pracowników wśród naszych wschodnich sąsiadów. W jaki sposób zachęcają ich do podjęcia pracy?

Znakomita większość spośród kilkuset tysięcy zatrudnionych w Polsce Ukraińców to pracownicy dyskontów spożywczych i innych sklepów, zakładów produkcyjnych, magazynów, firm transportowych, a także pracownicy sezonowi. W związku ze znacznymi niedoborami wśród zatrudnionych z Polski, wynajem pracowników z Ukrainy jest wręcz prawdziwym wybawieniem dla przedsiębiorców. Firmy cenią ich przede wszystkim za punktualność, chęć do pracy i nauki języka polskiego. Z tych i podobnych przyczyn wiele przedsiębiorstw szuka pracowników konkretnie wśród osób z Ukrainy. Przykładem jest tu sieć sklepów Biedronka.

Czego mogą się więc spodziewać pracownicy z Ukrainy po zatrudnieniu w Biedronce? We wspomnianych spotach występują prawdziwe osoby z Ukrainy zatrudnione na co dzień w sklepach i magazynach sieci. Zachęcają oni swych rodaków do podjęcia w nich pracy. Podkreślają liczne zalety wynikające z zatrudnienia w Jeronimo Martins, w tym przede wszystkim terminowość wypłat, a także bonusy świąteczne czy też pomoc w uzyskaniu karty stałego pobytu i początkowych szkoleniach. Wskazują na dodatkowe świadczenia, takie jak np. możliwość otrzymania sporych kwot pieniężnych za polecenie nowych pracowników do sklepów. W spotach występują zarówno szeregowi pracownicy dyskontów, jak też osoby na kierowniczych stanowiskach. Pokazują w ten sposób, że w Biedronce awansować może każdy, bez względu na paszport i kraj pochodzenia. Dużą wagę przykładają również do kwestii legalności zatrudnienia, zdając sobie sprawę, jak istotne jest to dla wszystkich pracowników i jak wiele jeszcze niestety innych firm w Polsce zatrudnia Ukraińców na czarno.