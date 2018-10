Pozycję w radzie umocnili: Tadeusz Truskolaski, Arkadiusz Wiśniewski i Krzysztof Matyjaszczyk

W blisko ¾ gmin już wszystko jasne. Wiadomo, kto zasiądzie w fotelu wójta burmistrza, czy prezydenta miasta. Wiadomo, kto zdobył mandat radnego. A to oznacza, że wiadomo też, kogo z rządzących czeka 5-cioletnia sielanka, a kogo równie długa mordęga w radzie.

Po nowym rozdaniu w wyborach do rad na lepszą współpracę z radnymi może liczyć m.in. prezydent Białegostoku i Opola. Pozycję umocnił także prezydent Częstochowy, choć jego klub nie będzie miał bezwzględnej większości w radzie.

W Rzeszowie Tadeuszowi Ferencowi zabrakło jednego mandatu, by zdominować radę miasta, ale Koalicja Obywatelska zapowiada, że prezydent może liczyć na głosy jej radnych.

Gdy kilka miesięcy temu Robert Biedroń nie otrzymał absolutorium głośno mówił o koalicji PO i PiS-em. Czy jego zastępczyni i zarazem następczyni Krystyna Danilecka-Wojewódzka przekona do siebie radnych PiS lub PO?

W ciągu kończącej się właśnie kadencji samorządu sesje absolutoryjne w Białymstoku zawsze kończyły się tak samo - zdominowana przez PiS rada przyjmowała uchwałę o niedzieleniu absolutorium prezydentowi Tadeuszowi Truskolaskiemu. I nie był to jedyny przejaw podjazdowej wojenki toczonej na forum rady. Trudno bowiem inaczej ocenić obcięcie przez radę Truskolaskiemu wynagrodzenia.

- Nie można mówić o „wojnie totalnej”. Możemy mówić raczej o „wojnie podjazdowej” - oceniał swoje relacje z radą Truskolaski. Jednocześnie zapowiadał, że jego priorytetem jest zbudowanie koalicji, która mogłaby wystartować w wyborach do Rady Miasta. Rzecz jasna takiej, która będzie miała szansę uzyskać większość w radzie i w razie reelekcji Truskolaskiego zapewnić mu spokojne rządy. Ten cel został zrealizowany. W nowej radzie popierająca prezydenta Koalicja Obywatelska zdobyła 16 z 28 mandatów (PiS będzie miał 12).

O sytuację w radzie nie musi martwić się również Hanna Zdanowska, czy Rafał Trzaskowski. W Łodzi KWW Hanny Zdanowskiej zdobył 32 mandaty w radzie (klub PiS będzie liczył 8 radnych), zaś w 60-osobowej radzie Warszawy aż 40 mandatów uzyskała KO (PiS - 19, SLD Lewica Razem - 1). Z wyborów do rady zadowolony może być też kontynuujący rządy w Lublinie Krzysztof Żuk (kandydaci z jego komitetu wyborczego zdobyli 19 z 31 mandatów, resztę wziął PiS), rozpoczynający właśnie piątą kadencję w Nowej Sali Wadim Tyszkiewicz (jego komitet zdobył w radzie 17 z 21 mandatów) i szykujący się do przejęcia rządów w stolicy Dolnego Śląska Jacek Sutryk. Popierające Sutryka ugrupowania (KO oraz Rafał Dutkiewicz - Sojusz dla Wrocławia) będą mieć w radzie łącznie 24 mandaty (z tego 17 uzyskała KO) i spokojnie mogą przegłosować 13 radnych z PiS-u.

Lublin: 15 radnych za, 15 przeciw. Nie podjęto uchwały w sprawie absolutorium

Jednego mandatu zabrakło w Rzeszowie Tadeuszowi Ferencowi, aby do reelekcji dołożyć większość w radzie miasta. Ostatecznie prezydencki komitet zdobył 12 z 25 mandatów, ale zapewne będzie mógł liczyć na wsparcie ze strony czwórki radnych KO (wcześniej władze Koalicji udzieliły Ferencowi poparcia w boju o prezydenturę i nie wystawiły własnego kandydata), co da prezydentowi bezpieczną przewagę.

- Współpracowaliśmy do tej pory i będziemy chcieli tę współpracę kontynuować. Zapowiadaliśmy to zresztą od samego początku - potwierdza radny Andrzej Dec (KO), dotychczasowy przewodniczący rzeszowskiej rady.

Po ogłoszeniu wyników wyborów do rady szeroko uśmiechnąć mógł Arkadiusz Wiśniewski, który zapewnił sobie reelekcję w Opolu. Zaledwie kilka miesięcy wcześniej, w czerwcu nie otrzymał absolutorium. Zabrakło mu do tego pięciu głosów w radzie. Teraz nie musi się o to już martwić. Jego klub zdobył 13 z 25 mandatów w Opolu.

- Na pewno trochę odetchnąłem. Bo nie wystarczy samemu wygrać, trzeba mieć jeszcze wsparcie w radzie. Ta przewaga nie jest duża, ale pozwoli mi w miarę komfortowo pracować - komentuje w rozmowie z PortalSamorzadowy.pl Arkadiusz Wiśniewski. Podkreśla zarazem, że jego komitet wyborczy osiągnął lepszy wynik aniżeli komitety partyjne (KO zdobyła 8 mandatów, PiS o połowę mniej).

- To sukces samorządności - mówi Wiśniewski.

Czytaj: Biedroń, Truskolaski, Matyjaszczyk. Kto jeszcze nie otrzymał absolutorium?

Nieco inaczej wygląda sytuacja w Częstochowie. Tutaj KO wystawiła do boju własnego kandydata (Jacka Krawczyka), który jednak - podobnie zresztą jak wszyscy pozostali - już w pierwszej turze przepadł w starciu z walczącym o reelekcję pod szyldem Sojuszu Lewicy Demokratycznej Krzysztofem Matyjaszczykiem. Drużyna Matyjaszczyka umocniła też swój stan posiadania w radzie (z 9 do 12 mandatów), aczkolwiek nie na tyle, by myśleć o zapewnieniu komfortu swojemu liderowi. W radzie miasta znajdzie się również 10 przedstawicieli PiS-, 5 Koalicji Obywatelskiej oraz 1 reprezentujący komitet Wspólnie dla Częstochowy. To wśród nich Matyjaszczyk będzie musiał poszukać ewentualnych sojuszników.

Dodatkowych głosów w radzie będzie potrzebował też Rafael Rokaszewicz w Głogowie (jego komitet zdobył 10 mandatów, PiS-9, zaś KO-4), Paweł Silbert w Jaworznie (prezydencki "Jaworzno moje miasto" wprowadził do rady 7 przedstawicieli, tyle samo ma PiS, a o dwóch więcej - KO) oraz przejmująca rządy w Słupsku Krystyna Danilecka-Wojewódzka. Komitet jej i kończącego prezydenturę w Słupsku Roberta Biedronia wprowadził do rady 9 przedstawicieli, o dwóch radnych mniej ma PiS oraz PO. Tymczasem przypomnijmy, że kilka miesięcy temu Biedroń - drugi raz z rzędu - nie uzyskał absolutorium, głównie za sprawą 11 radnych PO, którzy wstrzymali się od głosowania.

- Koalicja PO i PiS przemówiła jednym głosem i nie udzieliła mi absolutorium za moją pracę - skomentował to wtedy Biedroń.

Ból głowy z poukładaniem sobie relacji z radą będzie też zapewne mieć część tych włodarzy, którzy zostaną wybrani w drugiej turze, 4 listopada. Ciekawie może być w Rudzie Śląskiej, gdzie równo po 8 mandatów w radzie zdobyły KO, PiS i KWW Grażyny Dziedzic, zaś w drugiej turze zmierzą się właśnie Grażyna Dziedzic i startujący pod szyldem PiS-u Marek Wesoły.

Niezależnie, kto wyjdzie zwycięsko z tej konfrontacji będzie musiał zabiegać o głosy radnych Koalicji, co dla obu stron może być cokolwiek kłopotliwe. No chyba, że po zakończeniu boju o prezydenturę obie strony dogadają się ze sobą, zostawiając w ławach opozycji radnych KO. Dziś brzmi to dosyć egzotycznie, ale równie egzotycznie wyglądało w poprzedniej kadencji solidarne wstrzymywanie się radnych PO i PiS od głosu przy okazji głosowania nad udzieleniem absolutorium Grażynie Dziedzic.

Podobnie skomplikowana sytuacja szykuje się w Legnicy - tam w drugiej turze wyborów prezydenckich zmierzy się reprezentujący KO Jarosław Rabczenko z walczącym o reelekcję Tadeuszem Krzakowskim. Ten pierwszy może liczyć w radzie na głosy 7 radnych, te drugi wprowadził do tego gremium 9 rajców. Skład rady uzupełnia 7 przedstawicieli PiS-u. Im pozostaje czekać na wynik prezydenckiej rozgrywki i… ewentualną propozycję ze strony zwycięzcy.

