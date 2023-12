Dominika Kulczyk nabyła prawa do marki poznańskiego Festiwalu Malta, który od nowej edycji stanie się unikatowy na skalę globalną

Flagowy projekt kulturalny Poznania, przyciągający wybitnych twórców z całego świata zyska nowe, kobiece oblicze! Po lipcowej zapowiedzi Dominiki Kulczyk pomyślnie sfinalizowano zakup praw do marki Malta Festival Poznań. Transakcja zagwarantowała kontynuację idei trwającego od ponad 30 lat przedsięwzięcia uhonorowanego prestiżową nagrodą EFFE (Europe for Festivals, Festivals for Europe). Jednocześnie przejęcie praw do marki Malta Festival Poznań to początek ewolucji formuły festiwalu. Dominantą projektu w jego nowej odsłonie będzie rola kobiety we wszystkich aspektach aktywności, twórczości i wolności.