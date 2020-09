Poznań. Zatrzymano 33-latka. Jest podejrzewany o napadanie na kobiety

Mężczyzna został aresztowany na trzy miesiące. Grozi mu do 18 lat więzienia. Cztery miesiące temu wyszedł z więzienia, gdzie odsiadywał karę za rozboje.

Policja w Poznaniu zatrzymała go w związku z podejrzeniem napadania na kobiety. Jedna z nich została zaatakowana tuż przed północą 13 września.

- Zauważyła, że idzie za nią mężczyzna. Po kilkuset metrach podbiegł do niej, obezwładnił i próbował wyrwać torebkę. Doszło do szarpaniny. Po chwili napastnik wyrwał torebkę kobiecie i uciekł w nieznanym kierunku. Poszkodowana nie widziała, jak wygląda mężczyzna, bo podczas szamotaniny stał za jej plecami - przekazał w rozmowie z PAP podkom. Piotr Garstka z zespołu prasowego wielkopolskiej policji.

Zobacz też: Kaczyński wejdzie do rządu? "Warto rozważyć". Padło porównanie do Piłsudskiego

Godzinę później doszło do kolejnego ataku. - Gdy jedna z mieszkanek bloku wchodziła do klatki schodowej, podbiegł do niej mężczyzna. Obezwładnił ją, zasłonił jej usta i kilka razy uderzył. Zażądał też od kobiety torebki. Gdy ta mu ją oddała, zaczął przeglądać jej zawartość. Napadnięta zaczęła głośno krzyczeć, prosząc o pomoc. Napastnik w tej samej chwili zaczął uciekać, a na pomoc kobiecie ruszył świadek zdarzenia. Sprawca zniknął w pobliskich krzakach - powiedział podkom. Garstka.