Poznań. Utonięcie 11-latka na basenie. Ratownicy skazani

Do tragicznych wydarzeń doszło 1 czerwca 2012 r. Uczniowie ze Śremu w ramach prezentu na Dzień Dziecka przyjechali na Termy Maltańskie w Poznaniu. Wśród nich był 11-letni Patryk, który nie umiał pływać. Mimo to wszedł do basenu ze sztucznymi falami, na który wstęp jest dozwolony od 13 roku życia, a następnie zniknął pod wodą. Chłopiec został wyciągnięty dopiero po kilku minutach. Nastolatek zmarł w szpitalu tydzień po wypadku.