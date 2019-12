Poznań. "Ramzes" oskarżony o dwa gwałty. Miał bić ofiarę młotkiem

Do sądu oskarżenia wpłynął akt oskarżenia ws. Pawła P. ps. "Ramzes". Mężczyzna usłyszał zarzuty dokonania dwóch gwałtów, za co grozi mu do 15 lat więzienia.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Paweł P. nie przyznaje się do winy (East News)

Prokuratura Okręgowa w Zielonej Górze skierowała do Sądu Rejonowego Poznań - Nowe Miasto i Wilda akt oskarżenia przeciwko Pawłowi P., zarzucając mu zgwałcenie dwóch kobiet. Pierwszego przestępstwa "Ramzes" miał dopuścić się w nocy z z 29 na 30 października 2013 roku w Poznaniu. Przed dokonaniem gwałtu oskarżony miał pobić kobietę młotkiem.

Kolejnego gwałtu Paweł P. miał dopuścić się 4 kwietnia 2014 roku. - Swoją ofiarę doprowadził do obcowania płciowego, używając przemocy polegającej na szarpaniu, uderzaniu w twarz i ciągnięciu za włosy - podaje prokuratura. "Ramzes" miał popełnić obydwa czyny przed upływem pięciu lat od opuszczenia więzienia, gdzie trafił za podobne przestępstwa.

Biegli przesłuchali obie kobiety. Ich zdaniem zeznania poszkodowanych spełniają kryteria wiarygodności. Zbadano również Pawła P. pod kątem poczytalności. Jak podaje prokuratura, "miał on zachowaną zdolność rozpoznania znaczenia czynów i pokierowania swoim postępowanie".

Paweł P. nie przyznał się do stawianych mu zarzutów. Poznańskiemu gangsterowi grozi do 15 lat więzienia.

Zobacz też: Andrzej Duda bez pardonu o sędziach. Były rzecznik tłumaczy, skąd taka retoryka