Poznań. Mężczyzna rażony prądem. PST nie kursował

Do zdarzenia doszło po godz. 13 w rejonie al. Solidarności w Poznaniu. Ekipa montująca reklamy miała doprowadzić do zwarcia instalacji elektrycznej. Jeden z pracowników zewnętrznych podczas wykonywania obowiązków służbowych upuścił przewód, przez co doszło do porażenia. Mężczyzna trafił do szpitala - podaje gloswielkopolski.pl.