Poznań. Gangster "Ramzes" odpowie za gwałty i fałszywe zeznania ws. Ewy Tylman

Poznań. Paweł P. ps. "Ramzes" odpowie w końcu za swoje czyny. Składał fałszywe zeznania ws. śmierci Ewy Tylman. Korzystając z praw "małego świadka koronnego" uciekał przed karą za dwa brutalne gwałty. Media sugerują, że powstał układ pomiędzy poznańską prokuraturą a gangsterem.

O sprawie informuje "Gazeta Wyborcza". "Ramzes" to 32-letni Paweł P., który ma na swoim koncie wyroki za znęcanie się, groźby, wymuszenia, włamania i kradzieże. W 2014 roku był podejrzany o gwałt na dwóch kobiet. Początkowo postawiono mu zarzuty, lecz potem sprawę umorzono.

"Ramzes" stał się tzw. "małym świadkiem koronnym", zeznawał w licznych sprawach dotyczących poznańskiego półświatka. Najczęściej takie sprawy prowadziła prokurator Agnieszka Nowicka, która awansowała z prokuratury rejonowej do okręgowej w Poznaniu.

W 2017 roku "Ramzes" zeznawał w sprawie śmierci Ewy Tylman. Twierdził, że rozmawiał w więzieniu z kolegą Tylman, który przyznał mu się do zabójstwa kobiety. Szybko się okazało, że nie mogli się spotkać na więziennym spacerniaku: jeden odbywał areszt tymczasowy, drugi karę za recydywę. Warto zaznaczyć, że w tej sprawie brała udział prokurator Agnieszka Nowicka.

Z kolei "Superwizjer" w sobotę opublikował materiał o "Ramzesie". Pokazano nagranie z monitoringu. Widać na nim, jak mężczyzna rozmawia z byłym już gangsterem Markiem Ferstermanem, ps. "Western". "Ramzes" przyznał się, że zmuszono go do zeznań obciążających "Westerna". Inaczej trafiłby do więzienia za dwa brutalne gwałty.