Poznań. Będzie nowy proces w spawie śmierci Ewy Tylman

Poznań. Sąd Apelacyjny uchylił wyrok

Sąd Apelacyjny po wniosku prokuratury zdecydował jednak o skierowaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia. "Oskarżony doskonale wiedział, że Ewa Tylman znalazła się w rzece. Wynika to przecież wprost z jego wyjaśnień (…) To, że powiedział, że znaleźli się po prawej stronie mostu absolutnie nie dyskredytuje tych jego wyjaśnień" - zaznaczył sędzia Marek Kordowiecki w uzasadnieniu decyzji Sądu Apelacyjnego.

Koniec Zjednoczonej Prawicy? Polityk Solidarnej Polski mówi o powrocie Donalda Tuska i "walcu ideologii LGBT"

Korodwiecki wskazał ponadto, że na podstawie analizy materiału dowodowego nie powinno dojść do całkowitego oczyszczenia Adama Z. z zarzutów. "Nie ulega wątpliwości, że co najmniej - ale to co najmniej - oskarżony powinien odpowiadać za nieudzielenie Ewie Tylmanie pomocy w tej sytuacji, w jakiej ona się znalazła, kiedy o zimnej porze wpadła do rzeki Warty (...) Zamiast wówczas zadzwonić do służb ratunkowych 112, a nie do swojego partnera – ta sytuacja mogła być rzeczywiście zupełnie inna" - podkreślił Sędzia.